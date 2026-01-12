La partita di McTominay ai raggi X | era ovunque Tra Lautaro e Thuram un solo tiro nello specchio

Analizziamo la prestazione di McTominay, protagonista in campo con un ruolo molto presente. Tra Lautaro e Thuram, ha registrato un solo tiro nello specchio, ma la sua presenza si è fatta notare. La partita tra Inter e Napoli, terminata 2-2, ha offerto un confronto intenso tra alcune delle migliori squadre della Serie A, confermando il livello elevato e la competitività della competizione.

Le migliori squadre della Serie A, in momenti diversi. Inter-Napoli 2-2 è stata una partita divertente, tirata, ricca di spunti. E ha emesso una sentenza chiara: in questo momento, quella di Chivu e quella di Conte sono le migliori squadre della Serie A. Sia per valori assoluti che per espressione di gioco. Premesso questo, e detto che il pareggio venuto fuori a San Siro è sostanzialmente corretto – come vedremo – se guardiamo al rapporto tra occasioni create e concesse, c’è da evidenziare che abbiamo assistito a una sfida che partiva da precondizioni decisamente diverse. Nel senso: l’Inter aveva a disposizione tutta la rosa all’infuori di Dumfries, aveva – e ha ancora, naturalmente – quattro punti di vantaggio ed è andata per due volte sopra di un gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La scia di polemiche che si porterà dietro Inter-Napoli non avrà fine presto. E la prima benzina sul fuoco l'ha gettata proprio l'MVP della partita Scott McTominay, autore di una prestazione sensazionale, con queste dichiarazioni a caldo ai microfoni di DAZN. # - facebook.com facebook

Scott McTominay on fire anche nelle dichiarazioni post partita Leader vero, grande passione: il Napoli non mollerà un millimetro e con questa tenacia è facile pensare sempre positivo! #InterNapoli #McTominay #Napoli x.com