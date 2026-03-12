Udinese-Juventus sabato 14 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo alle 20:45 si gioca Udinese-Juventus, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La Juventus affronta l’Udinese in trasferta, cercando di ottenere una vittoria che manca da oltre un mese e di avvicinarsi al quarto posto. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker.

La Juventus fa visita l'Udinese per la ventinovesima giornata di Serie A con l'obiettivo di continuare l'assalto al quarto posto e di ritrovare la vita una vittoria in trasferta che manca da oltre un mese. La squadra di Luciano Spalletti è sesta ma ha soltanto a -1 da Como a Roma. I bianconeri hanno interrotto.