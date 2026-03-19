Nel match tra Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium, si sono visti diversi momenti memorabili, tra cui le prime volte di Di Maria e Cristiano Ronaldo in questa sfida e alcuni gol che sono diventati simbolo tra le due squadre. La partita ha visto anche altre azioni significative, con i protagonisti che hanno segnato reti importanti. Tra le marcature più note ci sono tre gol che sono entrati nella storia degli incontri tra le due formazioni.

Juve Sassuolo, quali sono i tre gol più iconici nella storia tra le due formazioni. Ecco cosa c’è dietro la sfida dell’Allianz Stadium. La sfida tra Juventus e Sassuolo a Torino, in programma sabato sera, è ormai una “classica” che negli anni ha regalato quasi sempre gol e spettacolo (con un bilancio casalingo nettamente a favore dei bianconeri, macchiato solo da una sconfitta nel 2021 e un pari nel 2019). ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE Questo incrocio è stato spesso il palcoscenico di prime volte storiche e prodezze balistiche. Ecco una selezione dei 3 gol più belli e iconici segnati dalla Juventus contro i neroverdi all’Allianz Stadium: IL DEBUTTO DA SOGNO DI ANGEL DI MARIA (15 Agosto 2022, 3-0) Poche presentazioni ai nuovi tifosi sono state spettacolari come quella del “Fideo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, da Di Maria a Cristiano Ronaldo: tra ‘prime volte’ e gol iconici nel match dell’Allianz Stadium. Cosa c’è dietro questa sfida

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