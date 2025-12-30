C' è un uomo sui binari | treni fermi e ritardi di oltre 40 minuti
Lunedì sera, lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, si è verificato un episodio pericoloso a Malegno, nelle vicinanze del passaggio a livello del Lanico. Un uomo a piedi è stato quasi investito da un treno Trenord, mentre transitava sui binari in direzione di Cividate. La scena ha causato ritardi di oltre 40 minuti e ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza lungo questa tratta ferroviaria.
Si è sfiorata la tragedia lunedì sera lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo: all'altezza di Malegno – non lontano dal passaggio a livello del Lanico – un convoglio di Trenord ha infatti sfiorato un uomo che stava transitando (a piedi) sui binari, in direzione di Cividate. Si tratterebbe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
