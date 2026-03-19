Iran a Teheran gli abitanti si preparano al Capodanno persiano sotto le bombe
A Teheran, gli abitanti si stanno preparando alla vigilia del Capodanno persiano mentre la città è sotto attacco con allarmi e missili provenienti da Israele e Stati Uniti. La popolazione si affaccia alle celebrazioni con la tensione che si fa sentire, mentre le sirene risuonano tra le strade della capitale. La situazione resta critica, con le forze in allerta e le città in stato di massima vigilanza.
Vigilia di Capodanno persiano tra allarmi e missili a Teheran, sotto attacco da parte di Israele e Stati Uniti. Tra il 20 e il 21 marzo marzo in Iran si celebra il Capodanno persiano, che coincide con l’equinozio di primavera. Nato in ambito iranico pre-islamico e inizialmente festa sacra zoroastriana, il Nowruz viene celebrato da molti altri gruppi religiosi, tra cui i musulmani. Tradizionalmente gli iraniani si scambiano regali e gli abitanti della capitale hanno fatto acquisti al mercato, nonostante il timore dei raid. La tradizione prevede anche che ci si riunisca a tavola, imbandita di fiori, dove si consumano tra le altre pietanze germogli di cereali (a simboleggiare la rinascita ) e pesci rossi, che i residenti della capitale acquistano in questa vigilia di guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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