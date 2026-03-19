Iran a Teheran gli abitanti si preparano al Capodanno persiano sotto le bombe

A Teheran, gli abitanti si stanno preparando alla vigilia del Capodanno persiano mentre la città è sotto attacco con allarmi e missili provenienti da Israele e Stati Uniti. La popolazione si affaccia alle celebrazioni con la tensione che si fa sentire, mentre le sirene risuonano tra le strade della capitale. La situazione resta critica, con le forze in allerta e le città in stato di massima vigilanza.