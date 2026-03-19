Con l’avanzare dell’età, il rischio di carenze nutrizionali aumenta, specialmente tra le persone over 60. Sono di aiuto gli integratori che forniscono vitamine e nutrienti essenziali, fondamentali per mantenere uno stato di salute adeguato. Le aziende produttrici offrono diverse formulazioni per soddisfare le esigenze di questa fascia di età. La scelta di integratori si basa su raccomandazioni specifiche per questa categoria di utenti.

Con l’avanzare dell’età l’organismo va incontro a diversi cambiamenti fisiologici: metabolismo più lento, assorbimento ridotto di alcuni micronutrienti, minore produzione di vitamina D e perdita di massa muscolare. Aumenta il rischio di carenze nutrizionali. Valeria Blasi ci orienta sugli integratori maggiormente consigliati. Uno dei nutrienti più frequentemente carenti nelle persone sopra i 60 anni è la vitamina D. “Con l’età - spiega la nutrizionista - diminuisce la capacità della pelle di sintetizzarla attraverso l’esposizione alla luce solare e spesso l’apporto alimentare non è sufficiente a coprire il fabbisogno. Numerosi studi hanno dimostrato che livelli adeguati di vitamina D sono associati a una migliore salute ossea, a una riduzione del rischio di cadute e a un supporto della funzione muscolare e del sistema immunitario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Integratori over 60: vitamine e nutrienti indispensabili per evitare carenze

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