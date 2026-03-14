Con l’arrivo della primavera, il cambio di luce e temperature può influenzare i livelli di energia quotidiani. Per affrontare al meglio questa stagione, è importante conoscere le tre vitamine fondamentali che aiutano a sentirsi più energici. Insieme a queste, ci sono alcuni alimenti specifici che favoriscono il benessere e la vitalità durante i mesi più caldi.

Con l’arrivo della primavera muta la luce, le temperature e spesso anche il nostro livello di energia. Dopo i mesi invernali molti avvertono stanchezza, difficoltà di concentrazione e una sensazione di "ripartenza lenta" dell’organismo. Non è solo una percezione: "Il cambio di stagione richiede un piccolo riadattamento metabolico" spiega la dottoressa Gaia Gottardi, biologa, nutrizionista. "In questa fase alcune vitamine diventano particolarmente importanti per sostenere energia, sistema immunitario e benessere generale.Tra tutte, ce ne sono tre che possiamo considerare simbolo della primavera: vitamina D, C e vitamine del gruppo B". E la buona notizia è che possiamo fare molto anche a tavola, scegliendo le giuste combinazioni alimentari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le 3 vitamine indispensabili per avere più energia in primavera e gli alimenti consigliati

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