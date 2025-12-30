Infortunati Juve inizia il lavoro verso il Lecce | novità su Conceicao e Cabal dopo l’allenamento alla Continassa Cos’è successo

Dopo l’allenamento odierno alla Continassa, si sono diffuse novità riguardo alle condizioni di Conceicao e Cabal, in vista della prossima partita contro il Lecce. La Juventus monitora attentamente lo stato di salute dei propri giocatori infortunati, valutando eventuali progressi o recuperi. Di seguito, i dettagli aggiornati sulle condizioni dei due atleti e le possibili implicazioni per la formazione.

di Marco Baridon Infortunati Juve, le novità su Conceicao e Cabal dopo l’allenamento di oggi alla Continassa in vista del Lecce. Tutti i dettagli. Archiviata la vittoria contro il Pisa, per la Juve è tempo di rimettere il focus sul campo. Alla Continassa è iniziata ufficialmente oggi la settimana di lavoro che porterà i bianconeri alla prima sfida del 2026: l’impegno casalingo contro il Lecce, in programma sabato alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti, la squadra si è ritrovata al JTC per preparare un match fondamentale. L’obiettivo è dare continuità alla striscia di risultati positivi e iniziare il nuovo anno solare consolidando la posizione in classifica, ma dall’infermeria arrivano notizie che tengono lo staff tecnico col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

