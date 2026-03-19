Incendio al Politeama via ai rimborsi per gli spettacoli annullati del Gaf
Un incendio ha coinvolto il Politeama di Fano, causando l’interruzione di due spettacoli del Gaf. Le rappresentazioni sono state annullate e la gestione ha avviato le procedure per i rimborsi agli spettatori. L’incendio si è verificato giovedì 19 marzo 2026, interrompendo le attività del teatro nel corso di una giornata. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.
Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 marzo 2026 - Il sipario si è fermato a metà, dopo appena due repliche. Sul palco del Politeama, andato in fiamme nella notte tra martedì e mercoledì, c’era in scena il Gaf con la sua commedia dialettale “La bot pina e la moj mbrieca”, un titolo che è già tutto un programma: tra vino, eccessi e personaggi sopra le righe, quelli che il pubblico fanese riconosce e ama da sempre. Il calendario prevedeva quattro repliche, con una quinta già nell’aria visto il tutto esaurito e la risposta del pubblico. Martedì sera l’ultima rappresentazione. Poi, nella notte, l’incendio. E il teatro che si spegne. Uno stop improvviso che ha interrotto uno spettacolo che stava funzionando, con la sala piena e un pubblico partecipe, quello delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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