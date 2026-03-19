Un incendio ha coinvolto il Politeama di Fano, causando l’interruzione di due spettacoli del Gaf. Le rappresentazioni sono state annullate e la gestione ha avviato le procedure per i rimborsi agli spettatori. L’incendio si è verificato giovedì 19 marzo 2026, interrompendo le attività del teatro nel corso di una giornata. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 marzo 2026 - Il sipario si è fermato a metà, dopo appena due repliche. Sul palco del Politeama, andato in fiamme nella notte tra martedì e mercoledì, c’era in scena il Gaf con la sua commedia dialettale “La bot pina e la moj mbrieca”, un titolo che è già tutto un programma: tra vino, eccessi e personaggi sopra le righe, quelli che il pubblico fanese riconosce e ama da sempre. Il calendario prevedeva quattro repliche, con una quinta già nell’aria visto il tutto esaurito e la risposta del pubblico. Martedì sera l’ultima rappresentazione. Poi, nella notte, l’incendio. E il teatro che si spegne. Uno stop improvviso che ha interrotto uno spettacolo che stava funzionando, con la sala piena e un pubblico partecipe, quello delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio al Politeama, via ai rimborsi per gli spettacoli annullati del Gaf

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