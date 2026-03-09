Al Politeama la commedia dialettale del GAF | tre sere con La bót pina e la mói imbrièca

Al Politeama di Fano si svolgano tre serate dedicate alla commedia dialettale proposta dal GAF, con lo spettacolo “La bót pina e la mói imbrièca”. L’evento, che si svolge nel mese di marzo 2026, vede la partecipazione di attori locali e richiama un pubblico appassionato di teatro popolare e humor in dialetto. La rappresentazione si svolge nel rispetto delle tradizioni culturali della zona.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 9 marzo 2026 - Tre serate all’insegna del dialetto, delle risate e di quella comicità popolare che a Fano continua ad avere un pubblico affezionato. Dal 16 al 18 marzo il Teatro Politeama ospita la commedia “La bót pina e la mói imbrièca!”, spettacolo scritto e diretto da Lucio Signoretti e Fabrizio Signoretti, proposto dal GAF – Gruppo Amici del Teatro Fanese. Il titolo, già di per sé tutto un programma, introduce una storia che ruota attorno alle dinamiche di una famiglia dove convivono caratteri opposti e modi diversi di intendere la vita e il denaro. Da una parte chi ha costruito una piccola fortuna a forza di rinunce e parsimonia, dall’altra chi invece non ha mai resistito alla tentazione di spendere e godersi ogni possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

