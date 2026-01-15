Inter Calhanoglu non si muove | nessun incontro con il Galatasaray

Durante la sessione di calciomercato estiva, si era vociferato un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Tuttavia, al momento, il centrocampista turco rimane in nerazzurro, senza incontri ufficiali con il club turco. Calhanoglu continua a far parte del progetto dell’Inter, confermando il suo ruolo nel reparto offensivo e nel centrocampo della squadra.

Nel corso della sessione di calciomercato estiva sembrava essere ad un passo dall’addio, ma ad oggi Hakan Calhanoglu è tornato ad essere punto centrale del progetto dell’Inter. Le voci di mercato dalla Turchia, come sempre, sono tante, ma come riportato da Sky Sport, queste non troverebbero alcun fondamento. Hakan Calhanoglu ha rimediato un infortunio nel corso della partita contro il Napoli che lo porterà ad essere lontano dal campo per diverso tempo, nonostante ciò la sua presenza all’interno della rosa di Cristian Chivu non sembrerebbe essere in discussione. Nelle ultime ore, la presenza di alcuni intermediari del Galatasaray a Milano avrebbe riacceso le voci su un possibile addio del centrocampista, ma stando all’emittente televisiva, anche questa volta la porta dell’Inter resterà chiusa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Calhanoglu non si muove a gennaio, no del Forest per Ndoye. Le top news delle ore 13.

Inter-Calhanoglu, nessun incontro con il Galatasaray per il turco. Le news di mercato - Il Galatasaray torna alla carica per Calhanoglu, ma l’Inter non ha nessuna intenzione di aprire un dialogo. sport.sky.it