Il principe Andrea sta trasferendosi in una casa di cinque stanze nel Norfolk, chiamata Marsh Farm, assegnata dal re. I lavori di restauro sono stati completati e i preparativi per il trasloco sono in corso. L’ex principe si prepara a lasciare la residenza precedente prima di Pasqua, portando con sé i suoi 72 orsi di peluche e le opere d’arte che non ha restituito.

I lavori di restauro ed i preparativi per il trasferimento di Andrea Mountbatten-Windsor sono ormai ultimati: prima di Pasqua l’ex principe verrà trasferito al Marsh Farm, la casa colonica del Norfolk che gli è stata assegnata dal re. In questi giorni sono stati avvistati i camioncini del supermercato e di una famosa agenzia di traslochi che sposta, in sicurezza, opere d’arte anche per i musei e il dubbio che molti si pongono nel vedere i grandi movimenti in atto è: ma dove metterà tutte le sue cose, Andrea, che da una casa di trenta stanze passa ad una casetta di cinque? Il problema principale che sembra affliggere l’ex principe, in realtà,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principe Andrea trasloca in una casa di cinque stanze: ci sarà spazio per i suoi 72 orsi di peluche e le opere d’arte che non ha voluto restituire?

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