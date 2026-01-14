Lo stipendio da re di Raspadori all'Atalanta dopo aver detto basta ai soldi facili dell'Atletico
Giovanni Raspadori, dopo aver rifiutato le offerte dell'Atletico Madrid, ha scelto di trasferirsi all’Atalanta. L’ingaggio, la durata del contratto e il ruolo centrale nel progetto sportivo sono stati fattori decisivi. A Bergamo, il calciatore avrà anche il ingaggio più alto della rosa, confermando la sua importanza nel nuovo contesto professionale. La scelta riflette la volontà di puntare su un percorso stabile e ambizioso.
Ingaggio, durata del contratto e centralità nel progetto sportivo le motivazioni che hanno spinto "Jack" a Bergamo, dove sarà anche il più pagato della rosa.
