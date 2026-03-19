La guerra in Iran ha portato il prezzo del petrolio a 115 dollari al barile, mentre le borse mondiali registrano un nuovo calo. Milano perde il 2% in una giornata segnata da turbolenze finanziarie. La situazione indica una forte reazione del mercato alle tensioni in corso, con gli investitori che mostrano preoccupazione per gli sviluppi recenti.

MILANO – Finchè c’è guerra “non c’è speranza”. Parafrasando un vecchio film di Alberto Sordi si disegna la situazione sui mercati e nelle borse mondiali. n si arresta la caduta delle Borse europee con l’escalation del conflitto in Medio Oriente e il balzo del petrolio che sale fino a 115 dollari al barile e del gas che ripiega a 66 euro dopo aver toccato in apertura il picco di 74 euro a megawattora. Milano lascia sul terreno il 2%, così come Francoforte. Parigi perde l’1,5%, Madrid l’1,9% e Londra l’1,57%. Lo spread tra Btp e Bund si allarga ancora verso gli 84 punti. Anche i rendimenti dei titoli di Stato salgono con il decennale italiano al 3,81%. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: petrolio a 115 dollari al barile. Borse: nuovo calo. Milano perde il 2%

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