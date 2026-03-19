Grazia Buscaglia e il suo ’LEI’ | È un noir cattivissimo

Grazia Buscaglia, giornalista con esperienze in testate come Tuttosport, Il Resto del Carlino e La Nazione, ha pubblicato il suo secondo libro intitolato 'L.E.I. L’estrema illusione'. Questo romanzo, descritto come un noir molto aggressivo, è stato definito da alcuni come il più crudele del 2025. La narrazione si concentra su temi oscuri e violenti, caratterizzando il suo stile come particolarmente intenso.

C’è chi lo ha definito ‘il noir più cattivo del 2025’. Si tratta di ‘ L.E.I. L’estrema illusione ’, il secondo libro di Grazia Buscaglia, giornalista con una lunga carriera alle spalle in testate quali Tuttosport, Il Resto del Carlino e La Nazione, e da qualche anno autrice. Originaria di Torino, da anni risiede a Santarcangelo ed è sposata con l’ex calciatore Loris Bonesso. Alle 17.30 di domani sarà alla Feltrinelli di via Diaz a Ravenna, per presentare il suo ultimo romanzo in dialogo con l’attrice e scrittrice Francesca Mazzoni che leggerà alcuni brani. Buscaglia, dopo anni di giornalismo, come ha deciso di virare verso la narrativa? "In un momento non molto felice ho voluto provare a me stessa che la scrittura fosse potente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grazia Buscaglia e il suo ’L.E.I.’: "È un noir cattivissimo"

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