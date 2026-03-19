Nel programma Grande Fratello Vip si è verificato un momento di confusione, con GionnyScandal che ha mostrato segni di ansia durante una diretta. Nel frattempo, sul nuovo numero del settimanale Chi sono apparse immagini che stanno attirando l’attenzione: si parla di Giulia Honegger, che sarebbe in attesa di un bambino, e di un presunto legame con Fedez.

L’indiscrezione circolava da settimane, ma adesso iniziano ad arrivare segnali sempre più concreti. Sul nuovo numero del settimanale Chi compaiono alcune immagini che stanno facendo discutere: secondo quanto pubblicato, Giulia Honegger sarebbe in dolce attesa, al fianco di Fedez. Gli scatti, realizzati a Milano, mostrano la coppia in un momento di apparente serenità. Tra sorrisi e gesti affettuosi, ciò che colpisce è soprattutto un dettaglio che non è passato inosservato: la silhouette di Giulia, che per molti lascerebbe intuire una possibile gravidanza. Le immagini che alimentano i sospetti. A rafforzare le voci sono alcuni particolari che emergono chiaramente dalle foto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Grande Fratello Vip nel caos: GionnyScandal travolto dall’ansia

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