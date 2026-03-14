GionnyScandal choc prima del Grande Fratello Vip | ‘Ho provato a farla finita’

GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, è uno dei concorrenti più attesi del Grande Fratello Vip, che partirà su Canale 5 il 17 marzo. Prima dell’ingresso nella casa, il rapper ha rivelato di aver provato a farla finita. La sua presenza nel reality ha suscitato grande attenzione, anche per il suo passato e le sue esperienze personali.

Chi è GionnyScandal, il rapper che entra nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti più attesi del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 il 17 marzo, c’è anche GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri. Rapper e produttore discografico, negli ultimi anni ha costruito una carriera musicale seguita soprattutto dal pubblico più giovane. Ma dietro il personaggio c’è una storia personale molto più complessa di quanto si possa immaginare. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, il cantante ha deciso di raccontare il suo passato in un’intervista televisiva, parlando apertamente di lutti familiari, depressione e del tentato suicidio che ha rischiato di costargli la vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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