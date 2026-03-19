Gf Vip Raimondo Todaro torna a parlare della separazione | Ho fatto il massimo | VIDEO

Raimondo Todaro interviene al Grande Fratello Vip per parlare della separazione con Francesca Tocca, affermando di aver fatto il massimo durante il periodo difficile. Poche settimane prima, Tocca aveva espresso parole dure contro di lui durante un'intervista a Verissimo. Todaro ha deciso di chiarire la sua posizione, dichiarando di non avere rimpianti e di aver dato il massimo in quel momento.

Qualche settimana fa Francesca Tocca ha usato parole dure contro Raimondo Todaro a Verissimo, oggi al Gf Vip lui cambia versione e chiarisce di non avere rimpianti AlGf VipRaimondo Todarosi è messo in gioco come concorrente e ieri, durante una chiacchierata con Renato, si è lasciato andare sul tema dellaseparazione con Francesca Tocca. Sebbene lui sostenga che hanno un ottimo rapporto, non è passato molto tempodall’intervista della sua ex da Silvia Toffanin dove ha svelato tradimenti e fratture. Ma l’atteggiamento diTodaroè completamente diverso, con la consapevolezze di chi“ci ha provato ma non ce l’ha fatta”. Raimondo Todarodurante un discorso in Casa ha detto: “Ci abbiamo riprovato, siamo stati insieme altri tre anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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