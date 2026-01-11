Verissimo Francesca Tocca dura su Raimondo Todaro | lui l’ha tradita?

Francesca Tocca ha risposto alle recenti affermazioni di Raimondo Todaro durante la trasmissione Verissimo, chiarendo alcuni aspetti della loro relazione. La sua replica si concentra su dettagli privati e mette in discussione le dichiarazioni dell’ex marito, offrendo una versione diversa dei fatti. L’intervento di Tocca mira a spiegare la propria posizione, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

Francesca Tocca ha replicato a Verissimo alle ultime affermazioni del suo ex marito, sbugiardandolo e rivelando aspetti molto privati della loro relazione.

