Alcuni furti sono stati commessi al cimitero comunale di Quarto, spingendo le autorità a intervenire. Le forze dell’ordine hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono riuscite a recuperare parte della refurtiva. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire i dettagli degli episodi.

Episodi di furto al cimitero comunale di Quarto hanno fatto scattare l’intervento delle forze dell'ordine, portando già ai primi risultati concreti nelle indagini. Nei giorni scorsi, infatti, erano state segnalate diverse sottrazioni di suppellettili funerarie che adornano loculi e aree di inumazione. A seguito delle segnalazioni, l’ufficio servizi cimiteriali ha immediatamente allertato il Comando di Polizia Municipale e la Tenenza dei Carabinieri di Quarto. Fondamentale si è rivelato il sistema di videosorveglianza comunale installato all’interno del cimitero, che ha consentito di individuare e recuperare gran parte della refurtiva. Le indagini sono attualmente in corso per risalire ai responsabili dei furti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furti al cimitero comunale di Quarto: recuperata parte della refurtiva grazie alle telecamere

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