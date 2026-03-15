L’attore Nathan Fillion ha annunciato che sta lavorando alla creazione di una serie animata ispirata a Firefly, la celebre serie sci-fi andata in onda oltre vent’anni fa. Il progetto prevede il coinvolgimento del cast originale, che parteciperà alla produzione. La notizia riguarda quindi il ritorno di un universo ormai consolidato nel panorama televisivo.

Le avventure iniziate nella serie sci-fi cult oltre 20 anni fa sembrano destinate a continuare e il cast originale è coinvolto nel progetto. I fan di Firefly hanno ricevuto una notizia che li renderà molto felici: Nathan Fillion ha infatti confermato che è in fase di sviluppo una serie animata che continuerà la storia dello show cult sci-fi. Il progetto, annunciato durante l'Awesome Con, è già in una fase avanzata e può contare sul ritorno del cast nei ruoli avuti oltre 20 anni fa. L'annuncio del ritorno di Firefly Nathan Fillion, durante il podcast Once We Were Spaceman, ha confermato che il ritorno di Firefly lo vedrà impegnato insieme ad Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher, e Summer Glau. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Firefly: Nathan Fillion annuncia lo sviluppo di una serie animata

Articoli correlati

Garfield torna in TV: Paramount+ annuncia una nuova serie animataIl gatto più pigro e amante delle lasagne della storia dei fumetti non ha alcuna intenzione di andare in pensione.

TMNT: Paramount annuncia una nuova serie animata, ma i fan sono divisiTra il debutto su YouTube, l'espansione di The Last Ronin e il sequel di Mutant Mayhem, ecco tutti i progetti in arrivo per le Tartarughe Ninja nel...

Tutti gli aggiornamenti su Nathan Fillion

Discussioni sull' argomento Firefly, la serie cult sta per tornare? Nathan Fillion fa sognare i fan con un annuncio; Le persone sono convinte che Nathan Fillion stia facendo rivivere Firefly tramite… publish su Instagram?.

Firefly: Nathan Fillion annuncia lo sviluppo di una serie animataLe avventure iniziate nella serie sci-fi cult oltre 20 anni fa sembrano destinate a continuare e il cast originale è coinvolto nel progetto. movieplayer.it

Firefly, annunciata la serie sequel! E farà felici i fan dell'animazioneL'attore Nathan Fillion ha annunciato che è in lavorazione una serie tv animata di Firefly, con Marc Guggenheim (creatore di Arrow) come co-showrunner al posto del creatore originale del franchise, il ... cinema.everyeye.it

Proprio mentre Netflix rende disponibile la stagione 7 di The Rookie e mentre si parla di un seguito per quel capolavoro di Firefly di Joss Whedon, il mio amatissimo Nathan Fillion (protagonista di entrambe le serie) festeggia l’anniversario di un’altra serie che facebook