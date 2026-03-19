L’attore Pierpaolo Spollon ha commentato pubblicamente la questione del congedo di paternità, chiedendo che venga ridotto. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il Governo ha recentemente respinto una proposta dell’opposizione riguardante questo tema. La discussione sul congedo di paternità ha suscitato reazioni e dibattiti tra politici e cittadini, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui contenuti delle proposte.

Proprio mentre il Governo, tre settimane fa, ha bocciato la proposta dell’opposizione per portare il congedo di paternità a 5 mesi come quello materno, l’attore Pierpaolo Spollon ha tenuto un monologo nel corso della puntata de Le Iene del 18 marzo che è un profondo invito a riflettere sull’importanza, per i padri, di avere un ruolo attivo e una presenza costante nelle vite dei figli. “Che palle – esordisce Spollon – I papà premurosi hanno i testicoli più piccoli. Questo è il titolo di un articolo che commentava la scoperta che ai padri che passano molto tempo a contatto con i propri figli, soprattutto nei primi mesi di vita, tendenzialmente si rimpiccioliscono i testicoli. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Fateci diventare i testicoli più piccoli” Pierpaolo Spollon sul congedo di paternità

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