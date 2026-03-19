Eurovision 2026 Svelati i conduttori | lei ha partecipato tra i BIG dell’ultimo Festival di Sanremo

Sono stati annunciati i conduttori dell’Eurovision 2026 che si terrà in Austria. Tra loro c’è una donna che ha partecipato come Big all’ultimo Festival di Sanremo. Per l’Italia, invece, sarà Sal Da Vinci a rappresentare il paese. La manifestazione si svolgerà tra alcuni mesi e coinvolgerà vari artisti e presentatori provenienti da tutta Europa.

Eurovision Song Contest 2026 in Austria: Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia. Chi saranno i conduttori L’Eurovision cambia pelle, accende nuove luci e – soprattutto – alza il volume. Per l’edizione 2026, infatti, la conduzione promette di essere tutt’altro che prevedibile: a guidare lo show saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Una coppia che, già solo sulla carta, sembra nata per rompere gli schemi del concorso musicale più spettacolare d’Europa. Leggi anche Festa del papà, tra memoria e nuovi inizi: De Martino ricorda, Moser debutta, Pretelli riscrive il ruolo di padre Stando a quanto riporta TV Sorrisi e Canzoni: “Reduce... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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