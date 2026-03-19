Europa League oggi Roma-Bologna | orario probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Oggi allo stadio Olimpico si gioca la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. La squadra di casa cerca di avanzare nella competizione, mentre l’avversario vuole conquistare un risultato positivo. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con orario e formazioni che saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League e affronta il Bologna allo stadio Olimpico, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal pareggio per 1-1 della scorsa settimana, con i gol di Bernardeschi e Pellegrini. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Bologna-Roma, oggi Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Bologna-Roma oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla Tutto quello che riguarda Europa League Temi più discussi: Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti; Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Europa League: il Bologna segna la Roma risponde, termina 1-1 il derby italiano FOTO; Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League. Roma-Bologna oggi in Europa League, dove vedere il derby italiano: orario TV e formazioni della partitaRoma-Bologna è la partita di ritorno degli ottavi di Europa League: si decide tutto allo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 all'andata ... fanpage.it Le partite di oggi: è il giorno di Roma-Bologna e Rakow-FiorentinaSi chiudono gli ottavi europei con i verdetti di Europa League e Conference League ... msn.com #EuropaLeague, si chiudono gli ottavi di finale: il programma di oggi x.com Il tecnico rossoblù alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League: "Come una finale C'è tanta strada da fare" #SportMediaset - facebook.com facebook