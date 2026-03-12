Bologna-Roma oggi in Europa League | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 12 marzo, alle 18, si tiene il match tra Bologna e Roma in occasione dell'Europe League. I due club si sfidano in una partita che attirerà molta attenzione, con le formazioni che saranno annunciate poco prima dell'inizio. L'incontro si svolge allo stadio di Bologna e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming.

Oggi, 12 marzo, va in scena l’attesissimo derby italiano tra Bologna e Roma. Le due squadre si affronteranno a partire dalle 18.45 nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il ritorno è fissato all’Olimpico il prossimo 19 marzo. Il Bologna arriva alla partita di questa sera dopo aver strappato la qualificazione ai playoff contro il Brann. In campionato i rossoblu hanno subito una battuta d’arresto contro il Verona, vittorioso per 2-1 in trasferta, ma cercheranno di buttarsi la sconfitta alle spalle contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. Anche la Roma ha frenato la sua corsa in Serie A: dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, domenica è arrivato lo stop sul campo del Genoa, guidato dall’ex Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

