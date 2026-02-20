Cortafuego 2026 come finisce | spiegazione del finale

Dal 20 febbraio 2026 è disponibile su Netflix Cortafuego. Si tratta di un film spagnolo, che segue un dramma e un grande mistero. Al centro della trama c’è Mara, la quale si reca, dopo la morte del marito, con la figlia Lide, i cognati Luis ed Elena e il nipote Dani, nella casa estiva nel bosco. La donna vuole metterla in vendita, ma ecco che inizia per lei un incubo. Lide scompare nel nulla mentre divampa un incendio. Mara sfida l’ordine di evacuazione ed entra nel bosco per cercare la figlia. L’unica sua speranza pare essere Santi, il guardaboschi del posto. Sembra che qualcuno, però, stia mentendo! Cortaguefo su Netflix: riassunto trama completa.🔗 Leggi su Latuafonte.com

