Non è più solo un film, è un evento globale senza precedenti. Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, rilasciato nelle scorse ore, ha ufficialmente riscritto la storia del cinema e dell’intrattenimento digitale. Secondo i dati certificati da WaveMetrix riportati da Deadline, il filmato ha totalizzato l’incredibile cifra di 718,6 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Si tratta del debutto più visto di sempre, un risultato che eclissa totalmente i precedenti benchmark del settore. Basti pensare che il record di Deadpool & Wolverine (373 milioni di views) è stato eguagliato da Peter Parker in appena otto ore. Ma Spider-Man non si è fermato qui: ha superato anche il lancio di Grand Theft Auto VI (475 milioni), precedentemente considerato il video più visto di sempre al debutto nel 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Effetto Spider-Man: il trailer di Brand New Day polverizza i record di Marvel e GTA VI. È il lancio più grande della storia

Articoli correlati

Spider-Man: Brand New Day | Joe Keery nel mirino della Marvel: quale ruolo per la star di Stranger Things?Nelle ultime ore un’indiscrezione sta scuotendo il fandom della Marvel e quello di Stranger Things: Joe Keery potrebbe essere il prossimo grande...

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day segna un nuovo inizio (e un addio doloroso)Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha acceso l’hype globale messo in chiaro che il film non sarà un semplice sequel, ma un nuovo capitolo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Effetto Spider Man il trailer di Brand...

Argomenti discussi: Sturno, maxi grandinata: paese imbiancato come d'inverno.

Spider-Man di Raimi: il film che ha rivoluzionato i supereroi al cinemaCome il primo Spider-Man di Sam Raimi ha cambiato il cinema dei supereroi, influenzando storie, incassi e registi per due decenni. libero.it

Spider-Man: Brand new day : cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo film con Tom HollandTra il cuore spezzato e i superpoteri che lo stanno abbandonando, ecco il nuovo Spider-Man in arrivo al cinema il 29 luglio ... vanityfair.it