Vlahovic Juve separazione a fine stagione | niente rinnovo per la Gazzetta! Spunta la prossima destinazione

Dopo diverse voci di mercato, si conferma che Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Juventus e lascerà i bianconeri a fine stagione. La Gazzetta dello Sport anticipa una possibile nuova destinazione per il centravanti, mentre la società continua a concentrarsi sugli obiettivi sportivi attuali. La situazione del giocatore rimane in evoluzione, con dettagli ancora da definire.

Vlahovic Juve, addio a fine stagione per la Gazzetta: niente rinnovo. Si fa avanti la nuova destinazione, le ultimissime La Juventus continua a inseguire i propri obiettivi stagionali, ma il destino del suo numero 9 sembra ormai tracciato lontano da Torino. Dusan Vlahovic si è fermato a fine novembre contro il Cagliari, a causa di . Vlahovic Juventus, possibile separazione a zero in estate: il rinnovo si fa sempre più complicato. Il motivo; Da Vlahovic a McKennie: i giocatori della Juventus in scadenza di contratto nel 2026; Barcellona, idea Vlahovic: possibile colpo a costo zero per il dopo Lewandowski; Rinnovo Kostic Juve | cosa accadrà a fine stagione Filtra questa sensazione sul futuro dell'esterno serbo tutti i dettagli. Vlahovic, futuro già scritto - Vlahovic, rientro a fine marzo e addio alla Juventus: il Barcellona lo vuole per il dopo Lewandowski Secondo Gazzetta, il rientro è fissato tra fine marzo e inizio aprile, ma il futuro ...

