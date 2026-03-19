Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana | orari Lillehammer canali streaming

In Norvegia si svolgono le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, con eventi programmati sulla pista di Kvitfjell. Per questa settimana, le gare di velocità includono due discese libere sabato e il superG domenica. La trasmissione si può seguire sui canali televisivi dedicati e tramite piattaforme di streaming. Gli orari e i dettagli di visione variano a seconda delle emittenti.

Tutto pronto in Norvegia per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Sarà un fine settimana dedicato completamente alla velocità sulla pista di Kvitfjell, con sabato in programma le due discese libere, mentre domenica spazio ai superG. Attesa soprattutto in campo femminile, visto che Laura Pirovano e Sofia Goggia hanno la possibilità di conquistare la sfera di cristallo. In discesa libera Pirovano si presenta con un vantaggio di 28 punti nei confronti della tedesca Emma Aicher, che inoltre sta lottando con Mikaela Shiffrin per la Coppa del Mondo generale. Alla trentina basterà dunque un secondo posto per essere certa di conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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