La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue questa settimana con le gare trasmesse in televisione, tra cui gli appuntamenti di Are e Courchevel. Gli appassionati possono seguire le competizioni sui canali tradizionali e in streaming. Sono previsti orari specifici per le prove e le finali di ciascun evento, con le gare che si concluderanno prima delle finali di Lillehammer.

La Coppa del Mondo di sci alpino sta ormai per volgere al termine, ma ci sarà ancora un ultimo fine settimana prima delle finali di Lillehammer. Infatti le donne saranno impegnate in Svezia ad Are con un weekend totalmente dedicato alle prove tecniche, visto che sono in programma un gigante ed uno slalom; mentre gli uomini saranno di scena già domani sulle nevi francesi di Courchevel, dove si disputeranno una discesa e poi due superG. Sono ben dodici le azzurre convocate per la trasferta in Svezia. Ci sarà il ritorno in gigante di Laura Pirovano, reduce dalla meravigliosa doppietta in discesa in Val di Fassa. Tra le porte larghe fari puntati anche su Lara Della Mea, quarta alle Olimpiadi e a caccia del primo podio della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Are e Courchevel, canali, streaming

