Prova finale posizioni economiche ATA | dopo trasferimento o assegnazione provvisoria si svolge nella provincia di servizio no stessa sede FAQ MIM

La prova finale delle posizioni economiche ATA si svolge nella provincia di servizio, non nella stessa sede di assegnazione. È importante consultare le FAQ del Ministero dell'Istruzione e del Merito per aggiornamenti e dettagli sui criteri e il calendario delle prove. Questa guida fornisce chiarimenti utili per chi è coinvolto nella procedura di trasferimento o assegnazione provvisoria.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, a seguito della modifica dei criteri nell'assegnazione delle sedi di svolgimento delle prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche e della pubblicazione del nuovo calendario, ha modificato le FAQ n. 23 e 24 relative al personale che ha ottenuto trasferimento o assegnazione provvisoria. D: Ho ottenuto un trasferimento, in base all'ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 36 del 28 febbraio 2025, in altra regione rispetto a quella dichiarata nella domanda. Dove sosterrò la prova finale di valutazione per l'attribuzione delle posizioni economiche ATA? R: La prova finale di valutazione si svolge nella provincia in cui ciascun candidato presta servizio nell'anno scolastico 20252026 e nelle sedi appositamente individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

