Dissesto idrogeologico ecco i fondi per Montegallo

Dopo mesi di attesa, i residenti di Montegallo possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Sono arrivati i fondi promessi per intervenire sul dissesto idrogeologico che ha messo in ginocchio le frazioni del paese. La decisione ufficiale è stata comunicata oggi, portando un po’ di speranza e fiducia tra chi vive ogni giorno con il rischio di nuove frane e allagamenti.

Dopo mesi di attesa arriva una notizia attesa dai residenti delle frazioni di Montegallo colpite dal dissesto idrogeologico. L'Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione per una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio. Le aree interessate sono Corbara, Santa Maria in Lapide, Colle, Colle Luce, Pistrino, Interprete e Piano, tutte caratterizzate da fenomeni franosi, instabilità dei versanti e criticità idrauliche che si sono accentuate dopo le scosse del 2016–2017. L'importo complessivo degli interventi stimati supera i 10 milioni di euro.

