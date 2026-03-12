Diretta gol Europa League LIVE | Bologna Roma 1-1 in campo gli ottavi di finale

In campo si sfidano Bologna e Roma negli ottavi di finale di Europa League. La partita è iniziata e al momento il risultato è di 1-1. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere ogni dettaglio dell'incontro. La diretta gol ti offre tutte le azioni e le variazioni di punteggio che si verificano sul campo.

