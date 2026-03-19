Diretta gol Europa League LIVE | gli ottavi di finale di ritorno in campo anche Roma Bologna

In questa giornata si giocano gli ottavi di finale di ritorno dell'Europa League, con le partite che coinvolgono anche Roma e Bologna. La cronaca in tempo reale copre tutte le azioni e i risultati delle gare, offrendo aggiornamenti continui sugli eventi sul campo. Segui con noi gli sviluppi di questa fase della competizione europea, tra reti e emozioni che si susseguono senza sosta.

Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: ecco l’offerta che hanno in mente i bianconeri per farlo tornare a Torino! Calciomercato Inter, Ausilio vola a Londra! La mossa del direttore sportivo per il portiere del futuro Bonny svela: «A 17 anni stavo per andare alla Juve, saltò tutto per una visita medica! L’Inter era nel mio destino» Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Il motivo Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Cremonese, la conferenza di presentazione di Giampaolo: «Questo club la mia rinascita, serve il coraggio di sbagliare». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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