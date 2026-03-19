Diabete paradigma per strategie innovative l’alleanza di Fiaso e Federsanità per cura e prevenzione

Fiaso e Federsanità hanno unito le forze per sviluppare strategie innovative nella prevenzione e cura del diabete. La collaborazione mira a affrontare un problema crescente in un Paese con una popolazione che invecchia e richiede approcci più efficaci. L’obiettivo è migliorare le pratiche assistenziali e promuovere interventi più mirati per questa condizione.

Per vincere la lotta al diabete in un Paese che invecchia servono idee chiare, nuove strategie e la forza di alleanze strategiche. Come quella tra Fiaso e Federsanità Anci, ‘siglata’ ufficiosamente dai due presidenti al Cnel, a margine degli Stati Generali del diabete 2026. Per il presidente Fiaso Giuseppe Quintavalle la chiave per contrastare questa patologia è “una presa in carico olistica complessiva che parta dal territorio, dove abbiamo bisogno di persone che intercettino il bisogno: dunque medici di medicina generale, specialisti, familiari e tutti coloro che possono far emergere i casi di diabete, perché c’è un sommerso importante ”. Strategie e sfide. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Diabete paradigma per strategie innovative, l’alleanza di Fiaso e Federsanità per cura e prevenzione Articoli correlati Oggi in campo contro il cancro: strategie di prevenzione e progressi nella cura al centro della giornata internazionaleOggi, 4 febbraio, il mondo intero si ferma per un istante a guardare il cancro negli occhi. Leggi anche: Retinite pigmentosa. Strategie innovative accendono la speranza Aggiornamenti e notizie su Diabete paradigma Discussioni sull' argomento Diabete di tipo 1: così l’immunoterapia ritarda l’esordio e riduce la gravità; Obesità, la sfida della biotech svedese Atrogi: una pillola dell'esercizio per proteggere i muscoli. Dagli Stati generali sul Diabete la strategia italiana per contrastare la pandemia in chiave di Ecosistemi3° appuntamento annuale che riunisce istituzioni, società scientifiche e associazioni di pazienti, per arginare l’emergenza diabete in Italia. Focus su quattro Ecosistemi: Governance sanitaria, Dig ... milanofinanza.it Diabete, strategia unitaria per fermare la malattiaA Roma gli Stati generali con medici, istituzioni, associazioni di pazienti e aziende. L’Italia ha circa 4 milioni di malati e 3 che non hanno diagnosi o sono ... repubblica.it Non solo diabete, un nuovo paradigma per le malattie metaboliche, epatiche e renali. A Napoli i massimi esperti al mondo nella seconda conferenza internazionale #ANSA x.com STATI GENERALI SUL DIABETE 2026: “DIABETE ED ECOSISTEMI” 3^ Edizione degli Stati Generali sul Diabete. Costruire una strategia nazionale per una visione condivisa su una patologia di grande impatto sociale, clinico, economico e politico sanitario: - facebook.com facebook