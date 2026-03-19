Dai teatri del mondo ad Arezzo in scena Le Sacre du Printemps di Dewey Dell spettacolo pluripremiato rito tra vita morte e rinascita

Dai teatri internazionali, lo spettacolo “Le Sacre du Printemps” di Dewey Dell arriva ad Arezzo. È un racconto coreografico che esplora temi di vita, morte e rinascita, e ha già ottenuto numerosi premi in diverse città. L’evento si svolge nel teatro cittadino e segue una tournée che ha toccato Barcellona, portando in scena una produzione di grande impatto visivo e emotivo.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Arriva ad Arezzo, dopo essere appena stato a Barcellona al Teatro Sagarra, e prima di raggiungere Valencia al TEM – Teatre El Musical e Parigi al Théâtre Silvia-Monfort, Le Sacre du Printemps a firma della compagnia Dewey Dell, uno degli spettacoli contemporanei di danza più significativi. Andrà in scena al Teatro Petrarca (via Guido Monaco 12) sabato 21 marzo alle ore 21 e domenica 22 alle ore 17 (in replica lunedì 23 marzo in matinée per le scuole). Capace di confrontarsi con un caposaldo assoluto del Novecento come la Sagra della Primavera di Igor Stravinskij, vincitore del Premio Danza&Danza 2023 come miglior produzione italiana, Le Sacre du Printemps si presenta come un’esperienza sensoriale intensa in cui musica, corpo e immaginario visivo si fondono in un rito contemporaneo di grande forza evocativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai teatri del mondo ad Arezzo, in scena “Le Sacre du Printemps" di Dewey Dell, spettacolo pluripremiato, rito tra vita, morte e rinascita Articoli correlati "Le Sacre du Printemps" al Teatro Ristori con la compagnia Dewey DellAl Teatro Ristori arriva Le Sacre du Printemps a firma della compagnia Dewey Dell, uno dei lavori di danza contemporanea tra i più significativi... Lo spettacolo “Sulla morte senza esagerare” in scena ad AlberobelloDopo il grande successo del primo appuntamento della rassegna teatrale STATT, il Comune di Alberobello annuncia il prossimo evento dal titolo “Sulla... Una selezione di notizie su Dewey Dell Argomenti discussi: Cultura Estero. Dewey Dell in tournée tra Barcellona, Valencia e Parigi con Le Sacre du printemps; Sabato 21 marzo Camminare le parole: un viaggio tra poesia, musica e paesaggi interiori con Filippo Lanzi e Alessandro Saturno nella Chiesa di Santa Maria di Ognibene. Dai teatri del mondo ad Arezzo, in scena Le Sacre du Printemps di Dewey Dell, spettacolo pluripremiato, rito tra vita, morte e rinascitaArezzo, 19 marzo 2026 – Arriva ad Arezzo, dopo essere appena stato a Barcellona al Teatro Sagarra, e prima di raggiungere Valencia al TEM – Teatre El Musical e Parigi al Théâtre Silvia-Monfort, Le Sac ... lanazione.it