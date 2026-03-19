da napoli una terapia genica contro il colesterolo ereditario

Da Napoli arriva una notizia sulla sperimentazione di una terapia genica destinata a trattare il colesterolo ereditario. Si tratta di un intervento che punta a modificare il gene responsabile, offrendo una possibile soluzione a chi soffre di questa patologia genetica. La ricerca rappresenta un passo importante nel campo delle terapie personalizzate per le malattie genetiche.

Una nuova frontiera della terapia genica apre scenari promettenti nella lotta contro il colesterolo alto di origine ereditaria. Virus resi innocui vengono infatti utilizzati come veri e propri vettori per trasportare soluzioni terapeutiche mirate, con risultati che nei test preclinici mostrano un miglioramento del metabolismo lipidico e una riduzione dell’aterosclerosi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Molecular Therapy, è frutto del lavoro dei ricercatori del Ceinge Biotecnologie Avanzate “F. Salvatore” di Napoli, che hanno sviluppato un approccio innovativo per intervenire sull’ipercolesterolemia familiare. Questa patologia genetica è caratterizzata da livelli estremamente elevati di colesterolo Ldl — noto come “colesterolo cattivo” — e rappresenta uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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