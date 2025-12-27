Corriere dello Sport | Napoli via alla maratona | Conte riparte da Cremona

"> Il Napoli è tornato al lavoro ieri al centro sportivo di Castel Volturno, archiviata la pausa natalizia. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli azzurri hanno svolto una classica seduta tecnico-tattica a 48 ore dalla sfida dello Zini contro la Cremonese, primo atto di una vera e propria maratona che accompagnerà la squadra fino al 20 gennaio. Sette partite in appena 23 giorni attendono il Napoli. Si parte domani dalla trasferta di Cremona, poi il 4 gennaio l’Olimpico contro la Lazio alle 12.30, gara che segnerà anche il debutto nel 2026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

