Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna | ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro

È stata annunciata la conferenza stampa di Chivu, allenatore dell’Inter, prima della partita contro Bologna. L’evento si terrà in data e ora da definirsi, offrendo ai media l’opportunità di approfondire le tematiche legate alla squadra e alle prossime sfide. Seguiranno aggiornamenti ufficiali per conoscere i dettagli e le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna: fissata la data del colloquio del tecnico nerazzurro con i media. L’ Inter di Cristian Chivu sta per scendere in campo per la sua prima partita del 2026, e l’allenatore romeno avrà l’opportunità di confrontarsi con i giornalisti in occasione della conferenza stampa pre-partita. Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei media, discutendo i temi caldi legati alla sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra che ha eliminato l’ Inter dalla Supercoppa italiana ai rigori nel corso della stagione. La conferenza si terrà il giorno prima della partita, che si giocherà il 4 gennaio a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna: ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Bologna Inter, ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Fiorentina, ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caso Frattesi, Chivu fa chiarezza: le parole sono un chiaro segnale di mercato!; Inter, Marotta: Palestra? Lo escludo in modo categorico; Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter LIVE | le parole del tecnico; Inter, Chivu alimenta giallo Frattesi e calciomercato: Non posso dire tutto, la squadra sa la verità. Prima partita del 2026, prima conferenza pre-gara di Chivu: data e ora - E come sempre, il giorno precedente, Cristian Chivu sarà protagonista al BPER Training Centre in Appiano ... msn.com

Ha ragione Chivuo o Conte? Allegri: "Non è che ci vuole tanto... Una è favorita, l'altra è la contro favorita" - Negli ultimi giorni del 2025 Conte e Chivu si sono beccati un po' a distanza come succede sempre negli scontri al vertice di Serie A. milannews.it

Inter, Chivu spiazza tutti in conferenza: “Non meritiamo di essere qui”, poi su Calhanoglu - Cristian Chivu è stato protagonista della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Inter e Bologna. spaziointer.it

Conferenza stampa Chivu pre Bologna-Inter #Inter

La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Atalanta-Roma Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/745… #ASRoma x.com

A.S. Ostiamare Lido Calcio srl. . La conferenza stampa di mister D’Antoni in vista della sfida contro l’Ancona - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.