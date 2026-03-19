Comunicato Stampa | Presidente Zaia | Biennale si faccia promotrice di uno statement di pace sottoscritto dagli artisti
Il presidente della regione ha suggerito che la Biennale di Venezia dovrebbe promuovere un messaggio di pace, invitando gli artisti a sottoscrivere un documento condiviso. La proposta prevede che la Biennale si faccia portavoce di questo statement, affidandogli un ruolo di rilievo e diffondendolo a livello internazionale. La richiesta si basa sulla volontà di coinvolgere gli artisti in una iniziativa simbolica e globale.
“La Biennale di Venezia si faccia promotrice di uno statement di pace, un documento alto e condiviso, sottoscritto dagli artisti e affidato alla Biennale perché lo faccia vivere e lo porti al mondo. Sarebbe un gesto concreto, forte, all'altezza del tempo che stiamo vivendo e della missione universale di Venezia”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO . 🔗 Leggi su Iltempo.it
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