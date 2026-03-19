Il presidente della regione ha suggerito che la Biennale di Venezia dovrebbe promuovere un messaggio di pace, invitando gli artisti a sottoscrivere un documento condiviso. La proposta prevede che la Biennale si faccia portavoce di questo statement, affidandogli un ruolo di rilievo e diffondendolo a livello internazionale. La richiesta si basa sulla volontà di coinvolgere gli artisti in una iniziativa simbolica e globale.

“La Biennale di Venezia si faccia promotrice di uno statement di pace, un documento alto e condiviso, sottoscritto dagli artisti e affidato alla Biennale perché lo faccia vivere e lo porti al mondo. Sarebbe un gesto concreto, forte, all'altezza del tempo che stiamo vivendo e della missione universale di Venezia”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Biennale si faccia promotrice di uno statement di pace sottoscritto dagli artisti"

Articoli correlati

Comunicato Stampa: Russia alla Biennale. Presidente Zaia: “Norme europee su sanzioni prevedono deroghe per cultura"(Arv) Venezia, 17 marzo 2026 - “La Biennale di Venezia è un'istituzione autonoma, un presidio di libertà, un punto di incontro tra culture e popoli.

Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Memoria come scelta quotidiana. Oggi più che mai servono dialogo e pace”(Arv) – Venezia, 6 marzo 2026 - “Dedicare una seduta speciale della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto alla Giornata Europea dei...

Tutti gli aggiornamenti su Comunicato Stampa

Temi più discussi: Comunicato Stampa: Olimpiadi e Paralimpiadi. Presidente Zaia: Missione compiuta.; Comunicato Stampa: Olimpiadi e Paralimpiadi. Presidente Zaia: Missione compiuta.; Comunicato Stampa: Auto di Telenuovo vandalizzata a Padova; È mancata Amelia Casadei, parlamentare e consigliere regionale del Veneto.

Comunicato Stampa: Milano-Cortina 2026, il Presidente Zaia riceve l'Ordine Olimpico d'Argento del CIO(Arv) Venezia, 23 febbraio 2026 Ricevere l'Ordine Olimpico d'Argento, conferito per volontà del Comitato Esecutivo del ... iltempo.it

Comunicato Stampa: Russia alla Biennale. Presidente Zaia: Norme europee su sanzioni prevedono deroghe per culturaRussia alla Biennale. Presidente Zaia: Le norme europee sulle sanzioni prevedono deroghe per la cultura. Difendere l’autonomia della Biennale d’Arte significa difendere dialogo e diplomazia, nella ri ... laprovinciadicomo.it

COMUNICATO STAMPA Precisazioni in merito alle ricostruzioni diffuse dalla giornalista Rita Cavallaro, Luca Fazzo su “Il Giornale e Massimo Pisa su “Il corriere” Ritengo necessario intervenire per ristabilire, in maniera puntuale e documentata, i termini reali d - facebook.com facebook

si avvicina l'ora legale. domanda: si è gia fatta avanti la sima, società italiana di medicina ambientale, con il comunicato stampa in cui anche quest'anno ripropone l'idea di cambiare il nome alle ore x.com