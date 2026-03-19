La crisi mediorientale ha portato Cipro a diventare un banco di prova per la difesa dell’Unione Europea. Nicosia ha affermato che l’articolo 42.7 si è concretizzato in questa situazione, evidenziando l’attivazione di strumenti di solidarietà tra gli stati membri. La situazione ha portato a un rafforzamento delle misure di difesa comunitarie, con Cipro al centro delle discussioni.

Roma, 19 marzo 2026 – La crisi mediorientale ha trasformato Cipro in un laboratorio inatteso della difesa europea. Senza un’attivazione formale della clausola di mutua assistenza prevista dall’ articolo 42.7 del Trattato sull’Unione europea, la risposta coordinata di diversi Stati membri ha di fatto messo alla prova e rafforzato uno degli strumenti più delicati dell’architettura di sicurezza dell’UE. A sostenerlo è il presidente cipriota Nikos Christodoulides, che da Bruxelles rivendica una reazione “storica” dei partner europei dopo l’incidente del 2 marzo, quando droni e missili iraniani hanno colpito obiettivi legati alle basi britanniche sull’isola, nel contesto dell’escalation regionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cipro banco di prova della difesa Ue. Nicosia: “L’articolo 42.7 ha preso forma”

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