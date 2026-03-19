In un articolo di G. Gambino si analizzano le dinamiche della guerra all’Iran, evidenziando il ruolo di attori chiamati “spoilers”. Questi soggetti, secondo la letteratura strategica anglosassone, non puntano a vincere il conflitto, ma a ostacolare la risoluzione da parte di altri. La discussione si concentra sulle azioni di questi attori e sulle loro implicazioni nel contesto geopolitico attuale.

Esiste una categoria di attori geopolitici che la letteratura strategica anglosassone definisce “spoilers” — soggetti il cui interesse primario non è vincere un conflitto, ma impedire che altri lo risolvano. Il momento storico che stiamo attraversando sembra costruito su misura per loro. L’Europa spende. Come non faceva da decenni, travolta da un’urgenza che Donald Trump ha reso improrogabile togliendo l’ambiguità costruttiva che Washington aveva sapientemente mantenuto per settant’anni. La Germania ha rotto il tabù costituzionale della spesa militare, i fondi di difesa europei si moltiplicano, il continente riscopre il vocabolario della deterrenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi vince e chi perde nella guerra all’Iran (di G. Gambino)

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