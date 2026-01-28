Roma | Nanni Misto domani convegno Cooperare nella politica chi vince e chi perde?

Domani a Roma si terrà un convegno importante in Comune. Dalle 11:00, politici e esperti si riuniranno nell’Aula Consiliare di Palazzo Valentini per discutere di come cooperare nella politica, tra vincitori e perdenti. Nanni, esponente del Misto, sarà presente all’evento, che promette di affrontare temi pratici e concreti sul lavoro di squadra in politica.

Domani, a partire dalle ore 11:00, si svolgerà nell’Aula Consiliare di Palazzo Valentini il convegno intitolato “Cooperare nell’azione politica. Chi vince e chi perde?”. Questo evento rappresenta uno dei principali appuntamenti della Settimana internazionale di formazione politica, che ha visto la partecipazione di 100 giovani leader provenienti da trenta paesi del mondo. Dettagli del Convegno. La nota è stata rilasciata da Dario Nanni, consigliere comunale del Gruppo Misto e Presidente della Commissione Giubileo. “All’incontro, promosso da New Humanity Ong e dal Movimento Politico per l’Unità (Mppu), in collaborazione con la Pontificia Commissione per l’America Latina, oltre alla mia presenza, interverranno anche il Presidente del Mppu, Javier Baquero, Cristian Varela e Yolima Martinez, coordinatori della Settimana residenziale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Nanni (Misto), domani convegno “Cooperare nella politica chi vince e chi perde?” Approfondimenti su Roma Valentini La guerra dei taxi, chi combatte Uber e chi fa soldi: chi vince e chi perde davvero con le app La lotta tra taxi tradizionali e Uber si fa sempre più accesa, tra vantaggi, rischi e sfide. Elezioni regionali, i primi exit pool: chi vince e chi perde Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roma Valentini Argomenti discussi: Roma: Nanni (Misto), domani in Campidoglio presentazione di Agenda Cultura 2026; Cultura: Nanni (Misto), domani a palazzo Valentini la presentazione della rivista Verbum press; Roma: Nanni (Misto), presto al via apertura cantiere Centro eccellenza disabilita' in Municipio IV; Giubileo: Nanni (Misto), con rotatorie su via Braccianese piu' sicurezza stradale e meno traffico. Roma: Nanni (Misto), domani in Campidoglio presentazione di Agenda Cultura 2026Domani si presenta l'Agenda Cultura 2026 in Campidoglio: un evento per celebrare la cultura italiana. romadailynews.it Cultura: Nanni (Misto), domani a palazzo Valentini la presentazione della rivista Verbum pressDomani si presenta 'Verbum Press', un nuovo periodico di cultura e società. Un incontro per valorizzare la cultura come motore di crescita sociale. romadailynews.it Chef Davide Nanni. Nino Manfredi · Tanto pè cantà. Bistecca alla romana Ricetta: -2 lombatine di manzo 250g l’una -3 spicchi d’aglio -2/3 rametti rosmarino -peperoncino A SENTIMENTO -vino bianco QB NB: ovviamente non so se sia davvero alla romana, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.