Paolo Di Paolo è uno scrittore italiano con circa vent’anni di esperienza nel settore dell’editoria. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti per le sue opere. La sua vita privata non è oggetto di pubblicità e si concentra principalmente sulla sua attività letteraria e professionale. La sua produzione comprende romanzi e saggi, apprezzati per la qualità narrativa e il coinvolgimento del lettore.

Paolo Di Paolo ha alle spalle circa vent’anni di carriera nel mondo dell’editoria, nel corso della quale ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti. Paolo Di Paolo, le opere principali. Lo scrittore stasera sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Nato a Roma nel 1983, dopo aver conseguito la Laurea in Lettere, debutta con i racconti Nuovi Cieli, Nuove Carte nel 2004. Il primo romanzo è Raccontami La Notte In Cui Sono Nato del 2008, seguito da Dove Eravate Tutti tre anni dopo, che ottiene il Premio Mondello ed il Super Premio Vittorini. Nel 2013 è la volta di Mandami Tanta Vita, con il quale vince Premio Salerno Libro d’Europa, Premio Fiesole Narrativa ed è finalista Premio Strega ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Paolo Di Paolo: curiosità e vita privata dello scrittore

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