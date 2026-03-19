Chi affronta Scandicci nella semifinale di Champions League? Tabellone Final Four volley programma dove si gioca

Scandicci si prepara a sfidare una squadra nella semifinale di Champions League di volley. La squadra italiana ha raggiunto la fase finale del torneo e domani si gioca la partita decisiva. La semifinale si disputa in una delle sedi designate, con orario e dettagli ancora da comunicare. La sfida rappresenta l’ultimo ostacolo prima della finale del torneo.

Scandicci si è confermata tra le grandi del Vecchio Continente, qualificandosi alla Final Four della Champions League 2026 di volley femminile che andrà in scena nel weekend del 2-3 maggio alla Ulker Sports Arena di Istanbul: le Campionesse del Mondo andranno a caccia del massimo trofeo continentale nella metropoli turca, dopo aver perso l’atto conclusivo nella passata stagione. Il programma prevede semifinali e finale in partita secca, senza possibilità di appello. Le toscane giocheranno la semifinale contro l’Eczacibasi Istanbul, compagine turca che ha avuto la meglio contro le polacche del Developres Resovia nei quarti di finale. La... 🔗 Leggi su Oasport.it

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