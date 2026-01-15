Hai il collo troppo intatto La minaccia choc al coordinatore di FdI per l' incontro su Charlie Kirk
Un nuovo episodio di minacce si è verificato nei confronti di un coordinatore di FdI in vista dell'incontro con Charlie Kirk. Si tratta di comportamenti che evidenziano un clima di tensione e intolleranza, alimentato da chi si sente in diritto di imporre il proprio punto di vista e giudicare gli altri. È importante affrontare questi episodi con equilibrio e rispetto delle regole democratiche.
Ancora una minaccia, ancora da quelli che si considerano "buoni" e che vivono nella convinzione di poter dettare legge e, soprattutto, di ergersi a giudici infallibili e senza macchia, decidendo cosa sia bene e cosa sia male. E così, ancora una volta, fioccano violenze e minacce contro chi osa sostenere una tesi diversa da quella accettata e perseguita dalla massa progressista. L'ultimo a ricevere insulti è stato Luca Babudieri, coordinatore di Fratelli d'Italia a Sassari, che ha organizzato nella città sarda un incontro per presentare il libro " Charlie Kirk – La fede, il coraggio e la famiglia ", scritto da Gabriele Caramelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
