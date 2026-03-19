I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno avviato un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante l’operazione, hanno denunciato tre persone e una è stata arrestata. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli e verifiche in diverse zone del territorio, assicurando la presenza delle forze dell’ordine e il rispetto delle normative vigenti.

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. Durante l’operazione i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo complessivo di 25 veicoli e 57 persone, elevando 10 verbali per violazioni al Codice della Strada. Nel corso delle verifiche sono scattate anche alcune denunce. In particolare, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio un 31enne proveniente dal campo rom di Napoli Gianturco, sorpreso alla guida di un furgone Fiat Scudo risultato provento di furto. Analoga denuncia è stata contestata a un 20enne dello stesso campo rom, trovato in possesso di un altro Fiat Scudo anch’esso rubato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casal di Principe, controlli straordinari dei carabinieri: tre denunciati e un arresto

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