Crocchette ritirate dal mercato qual è la giusta alimentazione per un cane? L'esperta | Rispettare i principi nutrizionali

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato due marche di crocchette per cani, Radames e Colella, dopo aver riscontrato problemi di sicurezza. Ora i proprietari si chiedono come alimentare correttamente i loro animali. Un’esperta spiega che la cosa più importante è rispettare i principi nutrizionali e scegliere cibi adeguati alle esigenze del proprio cane.

Prima le crocchette Radames, poi quelle Colella. Il Ministero della Salute ha richiamato dal mercato due prodotti per l'alimentazione dei cani. Maria Mayer, veterinaria esperta in alimentazione, spiega a Kodami: "Leggere l'etichetta è il primo atto di responsabilità verso il proprio animale. Oltre alla lista ingredienti, bisogna verificare le informazioni obbligatorie come il lotto, la data di scadenza e la tipologia di mangime".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Crocchette Ritirati

Nella mattina dell’Epifania, un incendio in un’abitazione nei Quartieri Spagnoli di Napoli ha provocato lo sfollamento di cinque persone e il ricovero di venti per intossicazione.

Il caso MagicLand coinvolge le recenti simulazioni militari rivolte alle scuole, che hanno suscitato polemiche e critiche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crocchette Ritirati

Argomenti discussi: Crocchette cani e gatti Colella. È allerta, 4 milioni di pasti i rischio; Maxi ritiro di crocchette per cani e gatti per rischio contaminazione: 11 prodotti coinvolti – L’elenco; Richiamo di crocchette per cani e gatti, 135 lotti coinvolti: la lista; Crocchette per cani sotto controllo: ritiri, contaminazioni e le nuove frontiere della nutrizione.

Crocchette ritirate dal mercato, qual è la giusta alimentazione per un cane? L’esperta: Rispettare i principi nutrizionaliIl mercato del pet food nell'ultimo mese ha subito due ritiri da parte del Ministero della Salute che hanno allarmato le persone che vivono con un cane rispetto all'utilizzo delle crocchette ... fanpage.it

Crocchette Colella ritirate: rischio per animali domesticiL’azienda raccomanda di non somministrare i lotti indicati. Rimborsi o sostituzioni disponibili presso i ... msn.com

Crocchette per cani e gatti ritirate dal mercato: prima il marchio Radames per presenza di aflatossine, ora Colella per contaminazione da sottoprodotti animali non conformi. A rischio la salute di milioni di animali domestici: https://kodmi.it/0IPFm facebook