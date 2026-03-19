Cantieri Pnrr | chiarimenti sulla fine lavori
Sono stati diffusi chiarimenti sulla conclusione dei lavori dei cantieri finanziati dal PNRR, con particolare attenzione alla scadenza del 31 agosto. Le autorità hanno fornito dettagli sui progressi e sulle tempistiche necessarie per portare a termine gli interventi ancora in corso. La data limite rappresenta un traguardo importante per il completamento di numerosi progetti avviati in diverse aree.
Si riuscirà a rispettare la scadenza del 31 agosto per completare i tanti cantieri aperti con i finanziamenti del Pnrr? A chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale sono i consiglieri comunali Antonio Bravi e Roberta Sforza del gruppo consiliare "Recanati Insieme", che hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta ricordano come l’attuale amministrazione comunale abbia ereditato "una enorme quantità di opere pubbliche finanziate, e nella maggior parte dei casi con lavori già avviati, per decine di milioni di euro". A destare preoccupazione è il fatto che – a quasi due anni dall’insediamento della nuova amministrazione – "quasi nessuna di tali opere risulta completamente ultimata e fruibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Fine cantieri lavori del tram a Bologna, ruspe di notte e interventi lampo: si accelera per non perdere i fondi del PnrrBologna, 6 marzo 2026 – Ci siamo, questa volta è davvero il rush finale per i cantieri del tram.
Leggi anche: Santuario dell’Annunziata, partiti i lavori PNRR: restauro e cantieri fino a giugno
Altri aggiornamenti su Cantieri Pnrr
Temi più discussi: Cantieri Pnrr: chiarimenti sulla fine lavori; Scuola, cantieri Pnrr fermi: la Provincia rescinde il contratto con la ditta appaltatrice; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Iran, Pelazzi (Argenta Soa): Pnrr rischia rallentamenti nei cantieri italiani.
A che punto è l'impatto dei tre cantieri Pnrr più grossi in cittàIn mattinata il sopralluogo del vicesindaco Venanzi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del mercato ortofrutticolo, del complesso residenziale Pinqua e del polo dell’infanzia di via Adig ... udinetoday.it
Udine, sopralluogo nei cantieri PNRR da 40 milioni: la città cambia volto | VIDEOUDINE - Questa mattina il vicesindaco con delega al PNRR Alessandro Venanzi, ha effettuato un sopralluogo nei tre più importanti cantieri finanziati con risorse PNRR attualmente in corso in città: il ... nordest24.it
Udine, sopralluogo nei cantieri PNRR da 40 milioni: la città cambia volto | VIDEO --> https://www.nordest24.it/udine-cantieri-pnrr-40-milioni-mercato-pinqua-polo-infanzia - facebook.com facebook
Marche Multiservizi, oltre 130 cantieri Pnrr conclusi in 20 mesi per 27,5 milioni. "Scadenze rispettate". "Una rete idrica più resiliente, meno perdite e più efficienza" #ANSA x.com