Cantieri Pnrr | chiarimenti sulla fine lavori

Sono stati diffusi chiarimenti sulla conclusione dei lavori dei cantieri finanziati dal PNRR, con particolare attenzione alla scadenza del 31 agosto. Le autorità hanno fornito dettagli sui progressi e sulle tempistiche necessarie per portare a termine gli interventi ancora in corso. La data limite rappresenta un traguardo importante per il completamento di numerosi progetti avviati in diverse aree.

Si riuscirà a rispettare la scadenza del 31 agosto per completare i tanti cantieri aperti con i finanziamenti del Pnrr? A chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale sono i consiglieri comunali Antonio Bravi e Roberta Sforza del gruppo consiliare "Recanati Insieme", che hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta ricordano come l’attuale amministrazione comunale abbia ereditato "una enorme quantità di opere pubbliche finanziate, e nella maggior parte dei casi con lavori già avviati, per decine di milioni di euro". A destare preoccupazione è il fatto che – a quasi due anni dall’insediamento della nuova amministrazione – "quasi nessuna di tali opere risulta completamente ultimata e fruibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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