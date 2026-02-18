IA e Giovani | Cresce l’Uso per le Scelte Importanti Soprattutto al Nordest Un Cambiamento Generazionale in Atto

L’Intelligenza Artificiale e le Nuove Generazioni: Un Rapporto in Evoluzione. L’intelligenza artificiale sta guadagnando terreno tra i giovani italiani, diventando un elemento di supporto nelle decisioni importanti della vita. Un recente sondaggio condotto da Demos per l’Osservatorio sul Nordest rivela che, sebbene la maggior parte degli intervistati mantenga una certa cautela, un numero crescente di under 25 integra l’IA nei propri processi decisionali, segnando un cambiamento culturale significativo. Un Trend Emergente, Soprattutto nel Nordest. L’indagine ha evidenziato una crescente, seppur ancora minoritaria, tendenza all’utilizzo dell’IA come strumento di supporto nelle scelte cruciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Divario generazionale in Italia, la denuncia di Umberto Galimberti: “Le scelte passate hanno privato i giovani del futuro”

Iran, perché le rivolte questa volta possono portare a un cambiamento. Dalla questione generazionale alla debolezza del regime: i puntiLe recenti proteste in Iran coinvolgono oltre 31 province e 187 città, con più di 600 focolai di rivolta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giovani, intelligenza artificiale e dispositivi digitali: cresce l’uso, ma anche preoccupazioni e dipendenza; Intelligenza Artificiale e adolescenti: Telefono Azzurro presenta i dati sull'uso dei chatbot tra i giovani. Il 35% usa ChatGPT, ma emergono rischi per salute mentale e pensiero critico; 'Crescere con l’Intelligenza Artificiale', focus di Telefono Azzurro; Safer Internet Day 2026: un adolescente su tre usa chatbot di Intelligenza Artificiale.

Sicurezza in Rete, cresce l’allarme per il cyberbullismo tra gli adolescenti e l’IA pervasiva: serve una nuova alleanza educativaReport Save the Children: col cyberbullismo al 47% e i giovani rifugiati in un’IA che non giudica, il dialogo familiare è l’unica difesa. ilsicilia.it

Iper-connessi ma soli, la richiesta d’aiuto dei giovani passa per l’IA: 1 su 4 si affida ai chatbot per sfogarsi senza sentirsi giudicatoIl tempo passato in Rete resta elevato (un terzo è connesso fino a 10 ore al giorno e oltre), i social diventano un passatempo per la noia e cresce l'uso dei chatbot come confidenti personali. skuola.net

Due giocatori, due pesi, due stipendi. Decisioni importanti per il futuro della Roma, portafoglio e cuore non si sposano in queste situazioni ma è doveroso fare delle scelte per la sostenibilità societaria. #dybala #pellegrini #forzaroma #retesport facebook